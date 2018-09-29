Önce yetimleri sonra yaşlıları ziyaret etti

Sık sık aile ziyaretleri gerçekleştiren ve ailelerin sorunlarına kulak veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak ise 2 ailenin misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, ilk olarak Nurtepe Mahallesinde ikamet eden ve eşini 3 yıl önce kaybeden 5 çocuk annesi Dursun Yiğit'in evine konuk oldu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun ikinci ziyareti ise Kocatepe Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki Gülizar ile 85 yaşındaki Habip Irmak çiftinin evine oldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan ‘Merhamet Eli' projesinden faydalanan Dursun Yiğit ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, Bingöl Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Özlem Yiğit'in kaleme aldığı yazı dolayısıyla duygusal anlar yaşadı. Şehitkamil Belediyesinin ailesine ve kendisine olan katkılarının konu edildiği yazıyı Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na okuyan Özlem Yiğit, sağlanan hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

Yiğit ailesinin çocuklarıyla yakından ilgilenen ve onlara çeşitli armağanlar veren Başkan Fadıloğlu, daha sonra yalnız yaşayan Gülizar ile Habip Irmak çiftini evinde ziyaret etti. ‘Vefa Hizmeti' projesinden yararlanan yaşlı çiftin hayır duasını alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her konuda yaşlıların yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özlem Yiğit, “Başkanımızın evimizde bulunması, ziyaretiyle evimizi şenlendirmesi, yüzümüze tebessüm etmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Başkanımız gerçekten içimizden biri, sıkıntılarımızı dinledi, dertlerimize ortak oldu. Başkanımızın destekleri hiçbir zaman üzerimizden eksik olmadı. Belediyemiz tarafından ihtiyacımız olan birçok şey karşılanıyor. Biz, Başkanımızdan her zaman razıyız. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Bugün Başkanımızı evimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımızı gerçekten çok seviyoruz. Başkanımızın başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı.