Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 12:24

Onkoloji bölgesiyle geneyik mahallesi arasındaki yol genişletildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Onkoloji bölgesiyle Geneyik Mahallesi arasında kalan 4 kilometre uzunluğundaki yol genişletildi.

Onkoloji bölgesiyle geneyik mahallesi arasındaki yol genişletildi

22 Mayıs 2018 12:24

İki aracın geçmekte zorlandığı 5 metrelik mevcut yol, 10 metreye çıkartıldı.


Kentin ulaşım akslarına yönelik çalışmalar sonucu trafik akışını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Onkoloji bölgesiyle Geneyik Mahallesi arasındaki 4 kilometre uzunluğundaki yol yapım ve genişletme çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda tıkanan damarları açmaya devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Geneyik Mahallesi Muhtarı Mustafa Koyuncu, Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında Onkoloji bölgesiyle Geneyik Mahallesi arasında kalan 4 kilometrelik yolun genişliği, 5 metreden 10 metreye çıkartıldığını belirtti. Koyuncu, "Onkoloji, Antepia, 15 Temmuz Üniversitesi, Geneyik güzergahından geçen 4 kilometre uzunluğundaki yoldan, iki araç zor geçiyordu, çoğu zaman maddi hasarlı kazalar oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e durumu anlattık, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 15 gün gibi kısa bir sürede yolumuz genişletildi. Yolumuza sıcak asfalt döküldü, kalitesi yüksek bir yola kavuştuk. ‘Yol Medeniyettir’ anlayışına uygun çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Şahin’e ve ekibine, bölge halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç