Onkoloji bölgesiyle geneyik mahallesi arasındaki yol genişletildi

İki aracın geçmekte zorlandığı 5 metrelik mevcut yol, 10 metreye çıkartıldı.

Kentin ulaşım akslarına yönelik çalışmalar sonucu trafik akışını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Onkoloji bölgesiyle Geneyik Mahallesi arasındaki 4 kilometre uzunluğundaki yol yapım ve genişletme çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda tıkanan damarları açmaya devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Geneyik Mahallesi Muhtarı Mustafa Koyuncu, Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında Onkoloji bölgesiyle Geneyik Mahallesi arasında kalan 4 kilometrelik yolun genişliği, 5 metreden 10 metreye çıkartıldığını belirtti. Koyuncu, "Onkoloji, Antepia, 15 Temmuz Üniversitesi, Geneyik güzergahından geçen 4 kilometre uzunluğundaki yoldan, iki araç zor geçiyordu, çoğu zaman maddi hasarlı kazalar oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e durumu anlattık, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 15 gün gibi kısa bir sürede yolumuz genişletildi. Yolumuza sıcak asfalt döküldü, kalitesi yüksek bir yola kavuştuk. ‘Yol Medeniyettir’ anlayışına uygun çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Şahin’e ve ekibine, bölge halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.