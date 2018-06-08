Onlar artık hem okuyup hem de yazabiliyorlar

Kurslara katılan 15 Suriyeli kursiyer de sertifika sevinci yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın’ seferberliğine ilk destek veren kurumların başında gelen Şehitkamil Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği sonucunda yetişkin kadınlara yönelik okuma-yazma kursları açarak ilçedeki okuryazar sayısını arttırmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan 22 aile merkezinde 3 ay devam eden okuma-yazma kursuna katılan 140 kursiyer, seviye belirleme sınavına katıldı. Sınavda başarılı olan 93 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Okuryazarlık Belgesi’ almaya hak kazandı. Başarılı olan kursiyerler için Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde tören düzenlendi.

‘Okuma-yazma bilmeyen kalmasın’

Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içinde yaşayan ve okuma-yazma bilmeyen tüm kadınlara okuma-yazma öğretene kadar eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Okuma-yazma kursunda başarılı olan kursiyerleri tebrik eden Fadıloğlu, “Öncelikle belge almaya hak kazanan tüm hanım kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile eğitimin her noktasında hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bu iş bir ekip işidir. Biz, 2003 yılından beri bu faaliyeti devam ettiriyoruz. Bilindiği gibi son dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı ‘okuma-yazma bilmeyen kalmasın’ seferberliğine elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Gaziantep, Türkiye’de en çok okuma-yazma öğrencisi yetiştiren illerin içerisinde üçüncü oldu. Bu konuda emek veren tüm kurumlarımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Derdimiz, milletimizin derdiyle dertlenmek, halkımızın sorunlarına çözüm üretmek. Birinci kademede 142 arkadaşımız sertifika almaya hak kazandı. Bu dönemde de 93 kursiyerimiz ilkokul diploması almaya hak kazandı. Tabi bu noktada ‘belgeyi aldık, yeter’ demeyeceğiz. Bunun üstüne artık açıktan ortaokul, lise ve üniversite bitirmenizi talep ediyoruz” dedi.

Sertifikalarını alan kursiyerler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Okuma-yazma bilmedikleri dönemde yaşadıkları zorlukları artık aştıklarını vurgulayan kadınlar, okuma-yazma bilmeyen herkesin bu imkandan faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.