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05 Eylül 2018 10:15

Op. Dr. Emin Yılmaz Hatem’de

Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi , Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op.

Op. Dr. Emin Yılmaz Hatem’de

05 Eylül 2018 10:15

Dr. Emin Yılmaz’ ı bünyesine kattı .


Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Op.Dr. Emin Yılmaz, Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Obezite Cerrahisi, Metabolik Cerrahi, Laparoskopik Cerrahi ve Endoskopik Girişimler tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları içerisinde yer alan Yılmaz, Metabolik Cerrahi, Obezite Cerrahisi, Endoskopi Cerrahisi gibi kurslar ile ulusal ve uluslararası bir çok kongreye de katıldı


Genel Cerrahi , Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Emin YILMAZ


1973 yılında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde doğan doğanDr.Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep’de tamamladı. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr.Yılmaz , ihtisasını ise 2001 yılında İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Op. Dr. Yılmaz’ın uluslararası ve ulusal alanda yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması vardır.




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