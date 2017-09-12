Opr. Dr. Selim Tuna Uzalp Hatem Hastanesinde

Dr. Selim Tuna Uzalp Özel Hatem Hastanesinde başladı.

Daha önce Gaziantep’teki devlet ve özel hastanelerde başarılı çalışmaları ile tanınan Opr. Dr. Selim Tuna Uzalp, Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Uzalp’ın Spinal Cerrahi (Bel fıtığı , boyun fıtığı ve kanal darlıkları) , çocukluk çağı omurga patolojileri , periferik sinir cerrahisi ve intrakranial kitle cerrahisi uzmanlık alanları içerisinde yer alıyor.

Selim Tuna Uzalp Kimdir ?

1945 yılında Gaziantep’te doğan Opr. Dr. Selim Tuna Uzalp, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1971 yılında İbn-i Sina Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılında ise Şişli Etfal Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde ihtisasını tamamladı. İyi derecede Almanca bilen Opr .Dr. Selim Tuna Uzalp, SSK Dışkapı Ankara Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi , Şişli Etfal Hastanesi , Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi ve Özel Medicalpark Hastanesinde hizmet verdi.