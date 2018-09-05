Opr. Dr. Taşkıran MMT Amerikan Hastanesi’nde

Dr. Mehmet Taşkıran’ı hekim kadrosuna dahil etti.

Gaziantep’te özellikle hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün gelişimini sürdüren MMT Amerikan Hastanesi, daha önce birçok hastanede görev yapan başarılı Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Taşkıran’ı hekim kadrosuna kattı. Uzun süredir Gaziantep’te hasta kabulüne devam eden başarılı hekim Opr. Dr. Mehmet Taşkıran, MMT Amerikan ailesine katıldığı ve burada çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Opr. Dr. Mehmet Taşkıran

Op. Dr. Mehmet Taşkıran, lise öğrenimini 1999 yılında Gaziantep Nizip Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 2005 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmış ve 2012 yılında Üroloji Uzmanı olmuştur. Uzmanlık eğitimi sonrasında Ankara Özel Çağ Hastanesi, İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nizip Devlet Hastanesi gibi birçok kurumda görev yapmış olan Op. Dr. Mehmet Taşkıran, mesleki çalışmalarına 2018 yılından itibaren Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde devam etmektedir.