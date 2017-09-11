Opr. Dr. Tevfik Güç Hatem Hastanesinde

Dr. Tevfik Güç Özel Hatem Hastanesine başladı.

Daha önce Gaziantep’teki devlet ve özel hastanelerde başarılı çalışmaları ile tanınan Opr. Dr. Tevfik Güç, Özel Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren Opr. Dr. Tevfik Güç’ün Spinal Cerrahi (bel fıtığı, boyun fıtığı ve kanal darlıkları ) , çocukluk çağı omurga patolojileri, periferik sinir cerrahisi ve intrakranial kitle cerrahisi uzmanlık alanları içerisinde yer alıyor.

Opr. Dr. Tevfik Güç Kimdir ?

1967 yılında Gaziantep’te doğan Opr. Dr. Tevfik Güç ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan oldu. 1998 yılında ise Ankara Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde ihtisasını tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Güç, 1998-2008 yılları arasında Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesinde , 2008-2017 yılları arasında da Özel Medicalpark Hastanesinde hizmet verdi.