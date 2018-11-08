Organ bağışı çağrısı

Serdar Tolay, akli dengesi yerinde olan, 18 yaş veya üstündeki herkesin sağlık müdürlüklerine başvurarak organ ve doku bağış belgesini alabileceğini bildirdi

Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında “Organ Bağışı Haftası” olarak kutlandığını belirten Tolay, bu kapsamda organ bağışına yönelik toplumsal bilincin artırılmasının amaçlandığını vurguladı. Dr. Serdar Tolay, vücutta görevini yapamayacak derecede hasar gören bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam, aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işleminin organ nakli olarak tanımlandığını söyledi.

Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak naklinin olabileceğini aktaran Tolay, aynı zamanda kalp kapağı, kornea, kemik, kas dokusu, kıkırdak, tendon, yüz, saçlı deri, kol, bacak ve üst solunum dokularında da nakil yapılabileceğini bildirdi.

Tolay, sözlerine şöyle devam etti, “Beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak tanımlanmaktadır. Organ nakli gereken hastanın eşi ve yakın akrabaları doku, kan grubu vb. uyum mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Sadece böbrek ve karaciğer nakli canlıdan yapılabilmektedir. Bağışlanan organlar öncelikle tıbbi aciliyet durumu olmak üzere kan ve doku grubu uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere bakılarak en uygun hastaya nakledilir. Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Solunum ve dolaşım, solunum destek makinalarına bağlanarak kısa bir süre daha sürdürülebilmektedir. Yoğun Bakım Ünitelerinde verilen tıbbi desteğe rağmen ortalama 24-36 saat sonra diğer organlar da fonksiyonlarını kaybeder. Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra bu kişiler kadavra donör adayı olarak adlandırılırlar. Bu donör adayının organları bağışlanırsa, organlar hayati fonksiyonlarını kaybetmeden en kısa sürede alınarak bekleyen hastalara nakledilmelidir. Beyin ölümüyle bitkisel hayat kavramları birbirinden farklıdır. En önemli farkı bitkisel hayattaki hastaların solunumunun devam etmesidir. Bu hastalar aylarca ya da yıllarca yaşamaya devam etmekte ve bazı durumlarda iyileşerek normale dönebilmektedir. Beyin ölümünde ise geriye dönüş mümkün değildir, tıbbi ölüm halidir. Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Sadece yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü kararı alınması halinde organlar kullanılabilmektedir. Diğer ölüm hallerinde organlar alınmaz. 18 yaş veya üstünde olup, akli dengesi yerinde olan herkes sağlık müdürlüklerine, tüm kamu ve özel hastanelere, aile sağlığı merkezlerine, toplum sağlığı merkezlerine başvurarak organ ve doku bağış belgesi alabilir”.