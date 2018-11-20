Organları 6 kişiye umut olan genç toprağa verildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde organları 6 kişiye umut olan gencin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Gaziantep'te seyir halindeki motosikleti ile geçirdiği kaza sonrasında ağır yaralanan ve 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Ali Güngördü'nün organları, ailesi tarafından bağışlanarak 6 kişiye umut olmuştu. 18 yaşındaki Mehmet Ali Güngördü'nün cenazesi memleketi Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Gencin cenazesi, Hazreti Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.