Orgeneral Temel'den Vali Davut Gül'e ziyaret

İkinci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Ziyaretinde Valilik şeref defterini imzalayan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ve beraberindeki birlik komutanları göreve başlayan Vali Gül'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Valilik makamında bir süre sohbet eden Davut Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek komutanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel'e bölgede görev yapan birlik komutanları da eşlik etti.