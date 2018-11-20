İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orgeneral Temel'den Vali Davut Gül'e ziyaret

İkinci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.

İkinci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.


Ziyaretinde Valilik şeref defterini imzalayan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ve beraberindeki birlik komutanları göreve başlayan Vali Gül'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Valilik makamında bir süre sohbet eden Davut Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek komutanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.


2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel'e bölgede görev yapan birlik komutanları da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.