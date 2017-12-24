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24 Aralık 2017 17:34

Orhan kızılaslan’dan "Kurutuluş" mesajı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, yayımladığı mesaj ile Gazi şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Orhan kızılaslan’dan

24 Aralık 2017 17:34

yıl dönümünü kutladı.


Kızılaslan yayınladığı mesajında, "Gaziantep adını tarihin derinliklerinden, Gazi unvanını ise milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklarla dolu müdafaasından aldı. Gaziantepliler, ülke işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazmıştır. Antep Savunması, işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne yokluk, yoksulluk gibi her türlü imkansızlığa ve açlığa rağmen gazi şehrimizin fedakar, inançlı ve yüreği vatan sevgisiyle dolu Şahin Beylerin, Şehit Kamil’lerin büyük bir kararlılık, irade ve dayanma gücüyle tarihe mal olmuş bir destandır. Gazi şehir için mücadele eden 6 bin 317 şehidimizin, tarihe yazdığı bu koca destanın 96.yılında şehrimizin kurtuluşunun haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanı ve bayrağı için, Gaziantep toprağı için toprağı kanı ile sulayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.




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