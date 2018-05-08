Örnek aldığı doktor hayatını kurtardı

Dr. Aslan Güzel, örnek olacak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Beyin Cerrahı olmak isteyen 17 yaşındaki Mustafa Mert Eskici 2 yıl önce ailesiyle birlikte Prof. Dr. Aslan Güzel ile tanışmıştı. İdealinin beyin cerrahı olması üzerine konuşmuşlardı. Prof. Dr. Aslan Güzel’in başarılı ameliyatlara imza attığını, araştıran Mustafa Mert Eskici, aynı zamanda davranışlarını ve görüşlerini örnek aldığını annesi Aysel söyledi.

2 yıl sonra 28 Mart 2018’de okul pikniği sırasında şiddetli baş ağrısı, dil uyuşması, gözlerde geçici görme kaybı ve sağ tarafında tutmama şikayetleriyle yere düşen Mustafa Mert Eskici, Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne getirildi. Beyin kanaması ön tanısı ile MR ve Tomogrofisi çekilen hastada doğuştan arteriovenöz malformasyon (beyin damar yumağı ) kanayan yumağın beyine ciddi baskı yaptığı saptandı. Prof. Dr. Aslan Güzel tarafından hasta ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyat sonrası 13 gün yoğun bakımda kalan Mustafa Mert Eskici, reanimasyon, anestezi ve FTR (fizyoterapi) desteğiyle vücudunun tutmayan sağ tarafını hareket ettirmeye ve ameliyat öncesi konuşma güçlüğü çeken Mert konuşmaya başladı. Taburcu olacağı gün arkadaşlarıyla satranç oynayarak Nöroşirürji Kliniği de bu mutluluğa ortak oldu. 4 hafta sonraki kontrolünde yürüyerek gelen 17 yaşındaki Mert Eskici, sağlık kontrollerinde daha iyi olduğu gözlemlendi. Prof. Dr. Aslan Güzel’e tuttuğu takımın formasına Aslan Mert ve Aslan isimli formayı armağan etti. Bu başarılı operasyondan dolayı Mustafa Mert Eskici ve ailesi, tekrar sağlığına kavuşmasında yardımcı olan başta Prof. Dr. Aslana Güzel’e, ameliyathane ve anestezi ekibine, yoğun bakımı ekibine, nöroşirüji çalışanlarına, FTR, Psikolog ve Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.