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11 Mayıs 2018 13:28

Ortadoğunun gıda ihtiyacını Güneydoğu karşılıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, bölgeden bu yılın ilk 4 aylık diliminde 669 milyon 143 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ortadoğunun gıda ihtiyacını Güneydoğu karşılıyor

11 Mayıs 2018 13:28


Altunkaya yönetiminde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde (GAİB) toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları yönetimi, sektördeki gelişmeleri ve ihracatı değerlendirdi.


Başkan Altunkaya, dünyanın farklı bölgelerine hububat bakliyat ve yağlı tohumlar kategorisine giren her kalemde ihracat yaptıklarını belirtti. Dünya döndükçe ve insanoğlu yaşamını sürdürdükçe gıdaya olan ihtiyacın da devam edeceğini ifade eden Altunkaya, “Farklı coğrafyalarda 151 ülke, Türkiye’de üretilen ve işlenen ürünleri tüketiyor. Hemen hemen Türkiye menşeli ürün girmeyen ülke kalmadı. Ürün zenginliğiyle girdiğimiz pazarlarda kalıcı olmak ve ihracat rakamlarını da yukarılara çıkarmak istiyoruz” dedi.


151 ülkeye 669 milyon 143 bin dolarlık ihracat


İhracat yapılan ürünlere bakıldığında buğday ununun öne çıktığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “Ocak-nisan döneminde 152 milyon 140 bin dolarlık buğday unu ihracatı yapıldı. Buğday ununu 126 milyon 761 bin dolarlık ihracatla makarna, 84 milyon 741 bin dolarlık ihracatla da bisküvi ve pasta izledi. Kalan ihracatı da diğer ürünler karşıladı. İhracatta ilk sırayı ise Ortadoğu ülkeleri aldı, bu bölgeye 4 ayda 472 milyon 531 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ortadoğuyu 140 milyon 59 bin dolarla Afrika ülkeleri, 21 milyon 669 bin dolarla Amerika ülkeleri izledi. Ülke olarak değerlendirdiğimizde Irak 336 milyon 189 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 71 milyon 878 bin dolarla Suriye ve 22 milyon 422 bin dolarla Benin izledi” diye konuştu.


İhracatı artırmak için yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirten Altunkaya, bu yıl içinde Türkiye Tanıtım Grubu ile işbirliği halinde Çin Halk Cumhuriyetinin Urumçi ve Şangay şehirlerinde, ayrıca Somali, Cibuti ve Gana’da kapsamlı etkinlikler gerçekleştireceklerini, yurt içinde ise Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde İstanbul’da düzenlenecek Dünya Helal Zirvesine katılacaklarını belirtti.




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