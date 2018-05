Ortaokul öğrencilerine tüketici hakları anlatıldı

Oğuzeli Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Toplumsal Duyarlık Projeleri ders sorumlusu Öğr. Gör. Ali Balkan, “insanların ortak özelliği tüketici olmalarıdır. Tüketici hakları insan haklarıdır ve evrenseldir. Son yıllarda tüketici sorunları giderek artmaktadır. Bu artışın temelinde eğitim eksikliğinin önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Eğitim eksikliği bireylerin sorunlar karşısında tepkisiz kalmasına sebep olmaktadır. Tüketici bilincinin geliştirilmesinde erken dönem eğitim büyük bir öneme sahiptir. Bu dönemde eğitim alan bireyler tüketici haklarını vatandaşlık hakları çerçevesinde görerek hak aramaktadırlar. Bu yüzden bizlerde projemizde 5. Sınıf öğrencilerini hedef kitle olarak seçerek bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalıştık” dedi.

Etkinlikte GAÜN Oğuzeli MYO Hukuk Bölümü Adalet programı öğrencileri, çocuklar için özel olarak hazırlanmış bulunulan “Bilinçli Tüketici Olarak Neler Yapmalıyız” adlı bilgi broşürünü bölümlere dağıtarak anlattılar. Proje ekibi öncelikle broşürleri her bir öğrenciye dağıtarak öğrencilerin anlatılan yerleri broşür üzerinden takip etmelerini sağladı. Her bir bölüm için özellikle öğrencilerin yaş gurupları dikkate alınarak güncel örnekler üzerinden temel tüketici hakları anlatıldı. Etkinlikte, katılımcı öğrencilere bugüne kadar yaşadığı tüketici sorunları soruldu. Bilinçli tüketici algısının yaratılması için ve ayrıca öğrencilerinin olaya ilgisinin arttırılması için her bir tüketici hakkı bağlamında öğrencilerin yaşadığı sorunlar üzerinden hakları anlatılarak tüketici hakları bilincinin somutlaşması anlamında farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.