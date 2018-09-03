Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emre Hanay NCR’de

Dr. Mehmet Emre Hanay, NCR İnternational Hospital’hastanesinde hasta kabulüne başladı.

güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Hanay, NCR İnternational Hospital’in güçlü hekim kadrosuna katıldı. Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Hanay, Prof. Dr. Oğuz Cebesoy’un da görev yaptığı Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde görev yapacak.

Op. Dr. Mehmet Emre Hanay

1985’te Gaziantep’te doğdu. Bahattin Kayalı İlkokulu, Gaziantep Anadolu Lisesi ve Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’nin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık Eğitimini İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tamamladı. Şemdinli Devlet Hastanesinde görev yaptıktan sonra 08.08.2018’de hastanemizde hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Mehmet Emre Hanay, omuz artroskopisi, ayak bileği artroskopisi, diz artroskopisi ve spor cerrahisi, çocuk kırıkları ve deformite cerrahisi, PEV ve gelişimsel kalça displazisi cerrahisi, erişkin travma ve deformite cerrahisi, CP sekeli cerrahisi, diz ve kalça artroplastisi, omuz artroplastisi gibi alanlarda yaptığı başarılı tedavilerle biliniyor.