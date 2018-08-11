Örümcek adam gibi hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Gaziantep’te bulunan ve yerden 5-10 metre yüksekte olan binaları seçen hırsız, belirlediği bir eve, balkonuna tırmanarak girdi. İçeriden ziynet ve değerli eşyalarla dolu çantayı alan şahıs kayıplara karıştı. Olaydan bir süre sonra bir başka eve daha giren hırsız, her iki olayda da güvenlik kameralarına yakalandı.

İki gün arayla meydana gelen hırsızlık olaylarının güvenlik kamera görüntülerinde hırsızın balkona tırmanması ve merdivenle eve girmesi yer alırken her olay öncesinde ise farklı kıyafetleri kullandığı belirlendi. Hırsızın son olayında kullandığı merdiveni de alarak, kayıplara karıştığı görüldü.

Benzer yöntemlerle iki gün içerisinde kent genelinde 8 farklı ikamette hırsızlık yapıldığını belirleyen ekipler, başlattıkları çalışmalar neticesinde güvenlik kameralarından şahsın H.Ç olduğunu tespit etti. H.Ç’nin çok sayıda hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilirken, şahıs polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.