OSB koleji öğrencilerinin bilim şenliği heyecanı

Bilim merkezi ve gezegen evi etkinlik alanında yapılan 97 ayrı projede 106 öğretmen ve 180 öğrencinin görev aldığı şenlikte öğrencilerin atölyelerde yaptıkları, bilimsel içerikli, sanayide uygulanabilirliği olan, özgün fikirlerin sonucu ortaya çıkan teknik ve kültür içerikli projelerini sergiledi.

Bilim Şenliğine GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, GAOSB Bölge Müdürü M. Özer Özcan katıldı. Bilim şenliğinin açılışında konuşan GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, Teknik okulların önemine vurgu yaptı. Köken, "Gençlerin önünü açarak, onlara laboratuvarlar, teknik atölyeler sağlıyoruz, yarının mühendisleri, fabrikalarında öncü olmalarını istiyoruz, kendi emekleri ile ürettiklerini dışarıya satabilsinler ki ülkemiz kalkınsın, bunun yolu teknik okullardan geçiyor bu bağlamda Türkiye’de örnek bir okul olma yolunda ilerlediğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış merasimi sonrasında programa katılan yönetim kurulu, protokol ve davetliler alanda kurulmuş olan stantları gezerek buluşları, araştırmaları ve deneyleri öğrencilerin kendilerinden dinledi.