Oscar yolcusu ‘Ayla’ filmi ekibi Gaziantep’te

Filmin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol, Türkiye’ye her geldiğinde memleketine gelmiş gibi hissettiğini söyledi.

Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde gerçekleşen buluşmaya, filmin yönetmeni Can Ulkay, Ayla karakterini canlandıran Kim Seol, Kyung -Jin Lee, Meral Çetinkaya ve İlber Gürtunca katıldı. Filmin galasında konuşan çocuk oyunca Kim Seol, “Ben daha önce çekimler için Türkiye’ye gelmiştim. Buraya her geldiğimde memleketime gelmiş gibi hissediyorum" dedi.

“Film beni çocukluğuma götürüyor“

Ayla filminde rol alan Koreli oyuncu Kyung - Jin Lee, Ayla filminin kendisini çocukluğunu hatırlattığını belirterek, "Bu film beni çocukluğuma götürüyor. Bu nedenle filmi bu kadar çok kişinin izlemeye gelmiş olması beni çok mutlu etti. Bende filmi her izlediğimde kendi çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. Kore ve Türkiye birbirine çok yardım etmiş ve birbiri ile çok iyi ilişkileri olan iki ülke. Umarım bu ilişkiler çok daha iyi yerlere gelir“ şeklinde konuştu.

"Oscar için bütün şartları yerine getirdik“

Filmin yönetmeni Can Ulkay ise Oscar için iddialı olduklarını belirterek, "Gaziantep bizim için çok önemli. Biz bu filmi bütün Türkiye’de ve bütün dünyada göstereceğiz inşallah. Her yerde filme çok iyi tepkiler var. Gaziantep’te bu yerlerden biri. Çok iyi bir film yaptık. Herkes tüm emeği ile çalıştı. Oscar yolculuğu en baştan beri vardı. Bu konuda iddiamız vardı. Çünkü çok iyi bir hikayemiz var ve çok iyi oyuncularımızla birlikte çok iyi bir film yaptık. Oscar için bütün şartları yerine getirdik. Bir sevgi filmleri yaptık ve dünyanın bu tarz filmlere ihtiyacı var" diye konuştu.

"Şimdi yok olmaya başlamış duyguları görüyoruz"

Usta oyuncu Meral Çetinkaya ise Ayla filminin savaş ve silah üreten dünyaya unutulmayacak bir sevgi hikayesi sunduğunu belirterek, "Benim için her zaman önemli olan filmin bütünü. Bu filmde de çok etkilendiğim, bugünün savaş ve silah üretilen dünyada böylesine dili ve dini farklı bir sevgi hikayesi. Bir küçük çocuk ve bir genç askerin sevgi, şefkat ve bizim eskiden sahip olduğumuz kucaklayıcı duyguları anlatıyor. Şimdi yok olmaya başlamış bu duyguları bu filmde görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep’e gelen Oscar yolcusu ‘Ayla’ filminin yönetmeni Can Ulkay ile film oyuncuları seyirciler ile birlikte filmi izledi.