Osmanlı geleneği 191 yıl sonra yeniden canlandırıldı

gününde yapılan gerçekleştirilen ve 500 yıllık gelenek olan Baklava Alayı, 191 yıl sonra Gaziantep’te yeniden canlandırıldı.

Osmanlı zamanında 17. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve padişahın halife sıfatıyla Hırka-i Şerif’i ziyaretinin ardından İstanbul’daki Yeniçeri ve diğer asker ocakları tarafından saraya baklava götürülüşünün törenle gerçekleştirildiği Baklava Alayı geleneği, tam 191 yıl sonra yeniden baklavanın başkenti Gaziantep’te yeniden canlandırıldı. Gaziantep Kalesi önünde başlayan törende, temsili olarak Osmanlı padişahının kılıcını taşıyan silahtar ağa ile iki vezir, baklavaları tepsilerle ramazan etkinliklerinin yapıldığı İstasyon Caddesi’ndeki meydana doğru "Baklava Alayı" yürüyüşünü başlattı. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ile tepsilerle baklava alana götürüldü. Alanda silahtar ağanın yaptığı duanın ardından etkinliklere katılan vatandaşlara baklava dağıtıldı. Ünlü baklava firmalarının temsilcilerinin de katıldığı programda, konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, geleneğin Osmanlı’da devletin ve milletin koruyuculuğunu yapan askerlere verilen önemi gösterdiğini belirterek, "Dünyanın bildiği bu güzel tatlı, bir şehirle eş anlamda kullanılıyor. O şehir Gaziantep’tir. Gaziantep’in baklavası olarak biliniyor. Bu kadim lezzet 6 asırdır İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda da yine buradan giden ustalarla ikram edildi. O dönemde başlayan gelenek halen sürüyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Baklava Alayının 500 yıllık bir gelenek olduğunu belirterek, geleneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde başladığını kaydetti. Ramazan ayının 15’inde gerçekleştirilen geleneğin Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile unutulduğunu hatırlatan Şahin, 191 yıl sonra bir Osmanlı geleneğini gün yüzüne çıkarmak istediklerini kaydetti. Şahin, "Gelenekten geleceğe gidiyoruz. Yerelden evrensele gidiyoruz. Çocuklarımız bunları görsün, geleceğe taşısın istiyoruz. En iyi lahmacun, en iyi kebabı ve en iyi yemeği biz yapıyoruz. Gaziantep olarak baklavanın da en iyisini biz yapıyoruz" diye konuştu.

Program havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Baklava Alayı

17. yüzyılın sonlarında veya 18. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan baklava alayı geleneği, her ramazan ayının on beşinci gününde padişah, halife sıfatı ile hırka-i şerifi ziyaret ettikten sonra, Başkent İstanbul’da, yeniçeri ve diğer asker ocaklarına, her on nefere bir sini düşecek şekilde saray baklavası giderdi. Baklavaların asker tarafından teslim alınışı ve kışlalara götürülüşü, gösterişli bir tören şeklinde olurdu.