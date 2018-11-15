Otel otoparkında yangın

Gaziantep'te bir otelin otoparkındaki araçlardan birinde başlayan yangında 3 araç kül olurken, 2 araç da hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Kurtuluş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan otelin otoparkında yangın çıktı. Park halindeki araçlardan birinde başladığı tahmin edilen yangında, 3 araç kül olurken 2 araçta ise hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahalesi ile söndürülen yangının henüz neden başladığı belirlenemezken, olayın sabotaj ihtimali de araştırıldığı öğrenildi.