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Otel otoparkında yangın

Gaziantep’te bir otelin otoparkındaki araçlardan birinde başlayan yangında 3 araç kül olurken, 2 araç da hasar gördü.

Gaziantep'te bir otelin otoparkındaki araçlardan birinde başlayan yangında 3 araç kül olurken, 2 araç da hasar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Kurtuluş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan otelin otoparkında yangın çıktı. Park halindeki araçlardan birinde başladığı tahmin edilen yangında, 3 araç kül olurken 2 araçta ise hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahalesi ile söndürülen yangının henüz neden başladığı belirlenemezken, olayın sabotaj ihtimali de araştırıldığı öğrenildi.

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