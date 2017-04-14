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14 Nisan 2017 17:51

Otizm’in Farkında Ol Görmezden Gelme

Hasan kalyoncu üniversitesi (HKÜ) ile Gaziantep büyükşehir belediyesi tarafından ”otizm farkındalık ayı” dolayısıyla otizmli çocuklara dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Otizm’in Farkında Ol Görmezden Gelme

14 Nisan 2017 17:51


Birleşmiş milletler tarafından bütün dünyada otizm farkındalık ayı olarak belirlenen ve nisan ayı boyunca çeşitli etkinliklerin organize edildiği ay kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniverstesi özel eğitim bölümü öğrencileri, otizmli çocuklar ve aileler otizme dikkat çekti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep büyükşehir belediye tarafından hayata geçirilen, özel gereksinimleri olan çocukların erken eğitimden yararlanmaları, gelecekteki akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, erken özel eğitim ile ileriki eğitim yaşamlarına hazır hale getirilmelerinin hedeflendiği Gaziantep özel eğitim uygulama ve araştırma merkezinde organize edilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılarla pasta kesilmesi ile başlayan etkinlikte, müzik eşliğinde otistik çocuklarla baskı boyama ile farkındalık ağacı yapıldı. Ardından çocuklar yine müzik eşliğinde ritm ve hareketlerle oyun oynadı. Bununla birlikte günün anlamına yönelik, “Onların yanındayım, bazen sende farklısın, otizmin farkındayım, görmezden gelme” sloganları ile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından otizmli çocuklar, aileleri ve katılımcılar mavi balon uçurarak farkındalık oluşturdu.


Otizm nedir?


Otizm, yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. otizm erken evrede basit belirtileri dikkate alındığında kolayca teşhis edilebilir ve bebeklere uygulanacak iyi bir rehabilitasyon programı ile etkileri önemli oranda azaltılabilir.




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