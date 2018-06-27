Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 2. el motorlu kara taşıtı ticaretinin, yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabileceğini ve ikinci el otomobil ticareti yapan işletmelerde pazarlama ve satış görevlisi olarak çalışanlara da mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları şartı getirildiğini söyledi.

İkinci el oto satıcıları (Galericiler) Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından eğitilerek belgelendirilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanıp Şubat ayı içinde yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında bu alanda satış yapacaklara mesleki yeterlilik belgesi şartı getirilmesi üzerine, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) çözüm ortağı olarak yetkilendirilen 5 firmadan biri olan Albert QA ile protokol imzaladı.

Gaziantep Ticaret Odası Hizmet binasında gerçekleştirilen protokole Gaziantep Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, çözüm ortağı olan Albert QA firması adına ise Genel Müdür Serkan Demirsan imza koydu. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ülke genelinde yaklaşık 65 bin ikinci el oto satıcısını ilgilendiren düzenlemeye göre bir yıl sonra belgesiz ikinci el satışı yapanlara cezai işlem uygulanacağı belirterek, “Yönetmeliğe göre, ikinci el araç alım satımı yapan galericilerin, artık bu ticaretlerini sürdürebilmeleri için mutlaka yetki belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi almaları gerekiyor. 5 yıl süreyle geçerli olacak bu belgeler olmadan başkasına ait araçlar alınıp satılamayacak. Alım satım işlemini yapan noterler, galericilerden yetki belgesini ibraz etmelerini isteyecek. Yetki belgesi alabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak ve kursu bitirip mesleki yeterlilik belgesini almış olmak gerekecek” dedi.

“Mesleği sadece yeterliliğe sahip olanlar yapabilecek”

Bu alanda faaliyet gösteren oda üyeleri ile ikinci el oto alım satımı yapanlara yardımcı olmak amacıyla çözüm ortağı olarak yetkilendirilen 5 firmadan biri olan Albert QA firması ile eğitimler ve belgelendirme yapmak üzere protokol imzaladıklarını vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gördüğü lüzum üzerine ikinci el oto satıcıları için belge zorunluluğu getirildi. Belge zorunluluğuyla galericilik mesleğini gerekli yeterliliğe sahip kişiler yapabilecek. Satış yapacakların odalara kayıt zorunluluğu var. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelere yetki belgeleri Mayıs ayı itibariyle ticaret il müdürlükleri tarafından verilmeye başlandı. Firmaların yetki belgelerini alabilmeleri için ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı’ veya ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu’ alanlarından birinden Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerekiyor. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Merkezimizde, çözüm ortaklarımız aracılığıyla Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu veya Danışmanı alanında Mesleki Yeterlilik sınavlarına girip başarılı olanlar belgelendirilecek. Mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi’ne başvurabilirler” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleşen protokol imza töreninde Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman, Ahmet Özgözükara, Meclis Üyeleri Bülent Evyapan, Yılmaz Çınar, Mustafa Bozgeyik, 10 nolu Otomotiv Satış Servis Yedek Parça İmalat ve Ticareti Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Ali Bayram Sarıca, Eyüp Zengin, komite üyeleri Selçuk Maslak, Mehmet Derundere ve Ahmet Açıkgözoğlu da hazır bulundu.