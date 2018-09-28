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Otoban girişinde kaza: 1 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki otoban girişinde virajı alamayan tır, orta refüje çarptı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki otoban girişinde virajı alamayan tır, orta refüje çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesi otoban girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bilinmeyen 31 K8235 plakalı tır, önce trafik ışıklarına ardından orta refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, trafik akışı 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı.


Kaza sonrası bölgeye gelen vinç vasıtasıyla kazaya neden olan tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

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