Otobanda sürücülerin 'çatlak' korkusu



Osmaniye-Gaziantep oto yolunun Nurdağı ilçesi Başpınar Viyadüğü bölgesinde oluşan çatlaklar ve yapılan yamalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Belli hızla gelen araçların sürücüleri aniden önlerine çıkan çatlak ve yamalar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bazı tırların tekerlerinde bulunan lastik kaplamalar ise çatlak ve yamalar nedeniyle yola fırlıyor. Yolun ortasında düşen lastik kaplamalar, araç sürücüleri için bir başka tehlike ile karşı karşıya bırakıyor.



Sürücüler, otoyolda bakım çalışması yapılmasını isteyerek, çatlak ve yama sorununa çözüm bulunmasını istiyor.