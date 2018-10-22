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Otobanda tır yattı

Gaziantep’te kaygan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yan yattı.

Gaziantep'te kaygan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yan yattı. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 20. kilometresinde seyir halindeki H.K yönetimindeki 06 DNU 63 plakalı tır, kaygan zeminde yoldan çıkarak, yan yattı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, yol kısa bir süre ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1.5 saat tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yol, tırın çekici yardımı ile yeniden trafiğe açıldı

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