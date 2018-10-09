Otobüslerde yankesicilik yapan çocuk yakalandı

Gaziantep'te halk otobüslerinde yankesicilik yapan çocuk, polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te farklı bölgelerde şehir içi halk otobüslerinde yankesicilik yaşandığı şikayetlerinin gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri harekete geçti. Olayların meydana geldiği otobüslerde ve duraklarda ekipler görevlendirildi. Güzergahta bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, olayları F.Y. isimli suça sürüklenen çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda F.Y. yakalanırken, çocuğun çaldığı 1 adet cep telefonu, 1 adet nüfus cüzdanı ve 1 adet para cüzdanı sahiplerine teslim edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğünce yasal işlemleri devam eden suça sürüklenen çocuk, işlemlerin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edildi.