İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüslerde yankesicilik yapan çocuk yakalandı

Gaziantep’te halk otobüslerinde yankesicilik yapan çocuk, polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te halk otobüslerinde yankesicilik yapan çocuk, polis tarafından yakalandı.


Gaziantep'te farklı bölgelerde şehir içi halk otobüslerinde yankesicilik yaşandığı şikayetlerinin gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri harekete geçti. Olayların meydana geldiği otobüslerde ve duraklarda ekipler görevlendirildi. Güzergahta bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, olayları F.Y. isimli suça sürüklenen çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda F.Y. yakalanırken, çocuğun çaldığı 1 adet cep telefonu, 1 adet nüfus cüzdanı ve 1 adet para cüzdanı sahiplerine teslim edildi.


Çocuk Şube Müdürlüğünce yasal işlemleri devam eden suça sürüklenen çocuk, işlemlerin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.