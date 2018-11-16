Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre S.Y yönetimindeki 46. DH. 3003 plakalı otomobil F .T yönetimindeki 27 SU 703 Plakalı motosiklete Çamlıca Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde çarptı. çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F T yaralanırken, Yaralan Motosiklet sürücüsüne olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardında İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.