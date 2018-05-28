Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuzeli ilçesinden Gaziantep istikametine gitmekte olan M.Y. (38) yönetimindeki 27 HY 034 plakalı otomobil, Süleymanobası Mahallesi’nde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü M.Y ile ile yanında bulunan A.Y. (63) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören sürücüler ise yolda yeterli düzeyde uyarı levhası olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Olay yerinde güvenlik güçleri önlem alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.