Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 17:04

Otomobil tutkunları Gaziantep’te buluşuyor

Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği 26 Mayıs Cumartesi günü Gaziantepliler ile buluşacak.

Otomobil tutkunları Gaziantep’te buluşuyor

25 Mayıs 2018 17:04


Alleben Göleti Otoparkında saat 09.00’da başlayacak etkinliğe hafta boyunca Fiat Yetkili Bayi Topçuoğlu Otomotiv’e gelerek Fiat Egea ile test sürüşü gerçekleştiren sürücüler katılabilecek. Fiat Motor Sporları’nın geçen yıl devreye aldığı “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor. Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, bu kez Gaziantep’te düzenleniyor. 26 Mayıs Cumartesi günü Alleben Gölet’i Otoparkında gerçekleşecek aktivitede hafta boyunca Fiat Bayii Topçuoğlu otomotive gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edecek. Fiat Motor Sporları takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur’un öncülüğündeki Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobil severler katılabilecek. Kullanıcılar aktivitede öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimi takiben, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik Turbo beslemeli 180 HP’lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Aktivite sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur ile Topçuoğlu Otomotiv yetkililerinden alacak.


Yıl boyunca devam edecek olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinlikleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç