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29 Ağustos 2018 10:45

Otomobil üzerinde odun sevkıyatı

Gaziantep’te üzerine yüklenen odunlarla seyreden otomobil, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Otomobil üzerinde odun sevkıyatı

29 Ağustos 2018 10:45


Gaziantep şehir merkezindeki İnönü Caddesi’nde Ünaldı istikametine seyreden bir otomobil, görenleri şaşırttı. Kamyon ya da kamyonet gibi kasalı araçlarla taşınan odunlar bu kez bir otomobilin üzerine yüklendi. Otomobilin üzerine iple bağlandığı görülen odunlar, sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Otomobilin üzerindeki odunların yol boyunca sallanması nedeniyle korkulu anlar yaşayan sürücülerden biri cep telefonu ile tehlikeli yolculuğu kaydetti. Otomobilin diğer sürücülerin ve yayaların şaşkın bakışları arasındaki yolculuğu dakikalarca devam etti.




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