Otomobilinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Olay, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol uygulaması yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen ve plakası belirtilmeyen M.T. İdaresindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, koltuk altında bir adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet mermi ele geçirdi. Şüphelinin üzerindeki aramada ise 12 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 3 adet captagon hap ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 2 bin 530 lira ele geçirdi. Uyuşturucu madde ve tabancaya el koyan ekipler, M.T.'yi de gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha önceden de sabıkası bulunan M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.