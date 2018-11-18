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Otomobilinin motoruna giren kedi için lastikçi çağırdı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir aracın motor kısmına giren kedi yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası çıkartıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aracın motor kısmına giren kedi yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası çıkartıldı. Yaralı kediye uygulama noktasında görevli Jandarma Er İbrahim Can Kuru sahip çıktı.


Edilinen bilgiye göre olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında meydana geldi. Bir aracın motor kısmına giren kedi yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Uygulama noktasında görevli jandarma ve vatandaşlar kediyi aracın içinden çıkartamayınca oto lastikçiye haber verildi. Oto lastikçi kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Çıkartılan yaralı kediye uygulama noktasında görevli Jandarma Er İbrahim Can Kuru sahip çıktı. Yaralı kediyi veterinere götüren jandarma er, bütün masraflarını üstlendi.


Jandarma Er İbrahim Can Kuru kedinin tedavi edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek, "Tedavi edilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Masrafını üstleneceğim, 1 nolu kamp kapandıktan sonra kediler aç kaldı, yiyecek bulmaları için yola çıktıklarında bu da canlarına mal oluyor" diye konuştu.


Yaralı kedi daha sonra hayvan severlere teslim edilerek tedavisine başlandı.

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