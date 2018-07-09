Gaziantep’te 6 Haziran Cuma günü özel bir otoparka çekilen bir araç, güvenlik görevlilerine silah çeken 2 şahıs tarafından gasp edildi. Sanayi Mahallesi’ndeki otoparktan aracın gasp edilmesinin ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Araç görevli trafik ekipleri tarafından yakalanırken, ekipler araca el koydu. Polisler, güvenlik kamera görüntülerinden gaspçıların çekiciyi takip ettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan araştırma neticesinde aracı kullanan E.A. ile beraberinde olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen M.K. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden M.Y.’nin üzerinde 1 adet tabanca ile 7 adet dolu fişek ele geçirildi. M.A.’nın başka bir gasp suçundan arandığı da tespit edildi. Adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.