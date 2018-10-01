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Oynadığı parkta yüzünü demir döşemelere çarpan çocuk hastanelik oldu

Gaziantep’te oyun parkında oynayan bir çocuk dengesini kaybetmesi sonucu yüzünü, kaydırakta bulunan demir döşemelere çarptı.

Gaziantep'te oyun parkında oynayan bir çocuk dengesini kaybetmesi sonucu yüzünü, kaydırakta bulunan demir döşemelere çarptı. Kanlar içerisinde kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesinde oyun parkında arkadaşları ile oynayan ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi Fatma Elif Şahin, kaydıraktan kaymak isterken dengesini kaybederek, yüzünü parktaki demir korkuluklara çarptı. Burnundan yaralanan küçük kız, olayı fark eden babası tarafından Nurdağı Devlet hastanesine götürüldü. Tedavisi yapılan çocuğun taburcu edildiği öğrenildi.


Oyun gruplarının plastik olduğunu belirten baba Mehmet Şahin, kızının ölüm tehlikesi geçirdiğini söyleyerek, parktaki döşemelerin demir olmasına tepki gösterdi.

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