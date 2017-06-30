Oyun oynamak büyüklerin de hakkı

Veli, antrenör ile sporcu dayanışmasının ve paylaşımlarının en üst seviyede yaşanacağı etkinlikler, yaz boyunca renkli anlara sahne olacak.

Halat çekme, çuval yarışı, mendil kapmaca, yakan top, sek sek, yağ satarım bal satarım, saklambaç gibi bir dönemin sokaklarda sıkça oynanan oyunların yeniden hayat bulacağı Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliğinde, çocukluk hatıralarını bir kez daha yaşamak isteyen öğrenci velileri, çocuklarına oyunlar esnasında eşlik edecek. 3 Temmuz-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında her hafta sonu uzman eğitmenler kontrolünde Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlerde ödüllü denge ve çabukluk oyunları da oynanacak. Yürüttüğü birbirinden farklı sportif projelerle geniş kitlelere spor yapma alışkanlığı kazandıran Şehitkamil Belediyesi bu projede de öğrenci velilerine sadece yaz döneminde değil, 4 mevsim boyunca spor yapmanın öğrenci gruplarının sosyal yaşamındaki olumlu etkilerini anlatacak.

Sportif başarıda veli katkısı büyük

Küçük yaşta sürdürülebilir spor yapma alışkanlığının kazanılmasında velilerin büyük rol oynadığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugüne kadar yürüttüğümüz sportif projelerde, sportif faaliyetlere sürekli olarak devam eden çocukların okul hayatında daha düzenli olmaya başladıklarını, disiplin ve konsantrasyon seviyelerinin arttığını, sorumluluk duygularının geliştiğini ve sosyal etkinliklere katılma isteklerinin artığını gözlemledik. Bu nedenle yaz tatilinde sportif eğitim uygulamalarımızı zenginleştirdik. Yaz döneminde yürütülen spor okulları ve sportif faaliyetlere ek olarak sportif başarıda en az sporcu ve antrenörler kadar önemi olan velilerimizi biraz daha işin için katabilmek ve bu işi keyifli bir şekilde gerçekleştirebilmek adına Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliğini düzenledik. Bu etkinlikte değerli velilerimiz çocukluk dönemlerinde sokaklara, evlerinin bahçelerinde oynadıkları geleneksel oyunları çocuklarıyla birlikte oynayacak hatta onlara öğretecekler. Hafta sonları için alternatif bir sosyal aktivite değeri taşıyan bu etkinliğimizde uzman eğitmenlerimiz, velilerimize sürekli spor yapmanın önemini anlatmaya devam edecekler” dedi.

Önce oyunları öğrenecekler sonra keyifle oynayacaklar

Geleneksel çocuk oyunları etkinliği ile özelikle çocuklarda fiziksel hareket kapasitesini eğlenceli etkinliklerle artırmayı amaçladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Eğitmeni Saadet Öztütüncü, çalışmalarda öğrenci gruplarının sosyalleşebilmeleri adında farklı aktiviteler planlandıklarını söyledi. Öztütüncü, “Öğrencilerimizin keyifli bir yaz tatili geçirebilmeleri adına çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Etkinliklerde hareketli yaşamın önemine sıklıkla dikkat çekiyoruz. Geleneksel oyunlarda velilerimiz çocuklarıyla buluşacaklar. Bu sayede spor yapma kültürünü daha fazla ailemize anlatacağız” ifadelerini kullandı.