Oyun, spor, eğlence dolu proje okullara misafir olacak

İlkokullarda öğrenim gören minik öğrencilerin daha hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri, sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanmaları, geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla yaşıtlarıyla güvenli bir ortamda eğlenerek sosyalleşebilmelerini sağlamak amacıyla Şehitkamil ilçe sınırlarındaki 20 ilkokulda uygulanacak olan “Önce Öğren Sonra Eğlen” projesinin protokolü imza altına alındı.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projenin protokol imza törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Demir Sertpolat, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, pilot okulların okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Birlikten kuvvet doğar”

İmza töreni esnasında katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuşmasında, “Toplumun her kesimini ilgilendiren, tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği belediyecilik hizmetleri yürütüyoruz. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken paydaş kurumlarımızın desteği bize büyük güç veriyor. Birlikten kuvvet doğar. Belediyecilik hizmetleri içerisinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile çok yoğun çalışıyoruz. Şu ana kadar işbirliği içerisinde yürüttüğümüz projeleri bir ödül alsın, takdir görsün diye değil, bir amaca hizmet etsin ve sürdürülebilir olsun diye gerçekleştirdik. Halis niyetle başladığımız işlerin sonucunda Allah'a şükür her zaman takdir gördük. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Önce Öğren Sonra Eğlen, projesinin de rol model olacağı inancındayım. Bu proje kapsamında 26 binin üzerinde öğrencimiz, oyun, spor ve eğlence ile buluşacak. Gün içerisinde daha hareketli olacak ve akranlarıyla daha fazla sosyalleşme fırsatı yakalayacak. Tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve değerli öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Sosyal belediyecilik denince Şehitkamil Belediyesi örnek gösterilir”

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, ‘Önce Öğren Sonra Eğlen' projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı ilgilendiren çok değerli bir projeyi okullarımızda hayata geçirecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepinizin bildiği üzere 2023 eğitim vizyonu açıklandı. Bu vizyon içerisinde çocuklarımızın, öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, bedensel gelişimini oldukça önemsiyoruz. Eğitimle ilgili önceliklerimiz tabi ki çok önemli. Ancak çocuklarımızın okulu sevmeleri, spor yapmaları, bir enstrüman çalmaları, tiyatroyla ilgilenmeleri çok önemli. Bu kapsamda okullarımıza büyük görev düşüyor. Kalbine ve ruhuna dokunduğumuz her çocuk bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz projelerin genelinde öğrencilerimizin öğrenerek, eğlenerek kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu konuda en büyük paydaşlarımızdan birisi Şehitkamil Belediyemiz, Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşları gerçekten özel işlere imza atıyorlar. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde bizlere büyük destek veriyorlar. Şehitkamil Belediyemiz, Türkiye'de sosyal belediyecilik denince örnek gösterebilecek birkaç belediye arasındadır. Proje çalışmalarını yürütecek olan herkese gönülden başarılar diliyorum” diye konuştu.