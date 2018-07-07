Oyun ve Oyuncak müzesine çocuklardan ilgi

Müzede 600’e yakın takım olarak, 5 bini aşkın 1700-1900’lı yıllara ait el ve fabrika yapımı oyuncak sergilenirken, 8 farklı galeriden ve nadir bulunan 2 katlı mağaradan oluşmaktadır. Müzede Yöresel Çömçe Gelin oyuncakları, Topaç, Peçiç yanı sıra Pinokyo, Mickey Mouse, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, sinemanın ilham perisi olan Laterna Magica, Doll House olarak bilinen bebek evleri, oyuncak müzelerinin değerini arttıran lehman oyuncaklar ve Türkiye’deki oyuncak müzeleri içinde sadece Gaziantep’te bulunan Dünya Çocuklarının tanıtıldığı maketler ve ülkelerine ait mimarı eserlerin sergilendiği mağara galerisi bulunuyor.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ise, çocuklarına bu tarihi mekanda keyifli anlar yaşatıyorlar. Müzeye gelen çocuklar ise, özenle sergilenen oyuncakları görme şansı yakalarken, müzedeki oyuncakları beğendiklerini ifade ettiler.