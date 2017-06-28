Oyuncakistan parkının yeni hali çok beğenildi

Kısa süre içerisinde çok daha nitelikli hale getirilen park, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Şehitkamil Belediyesi, Gazi Mahallesi’ndeki Oyuncakistan Parkı’nı yenileyerek halkın hizmetine sundu. Her noktası revize edilen park, 22 bin 645 metrekare toplam, 11 bin 905 metrekare yeşil alana sahip. Park içerisinde toplam 500 metre kauçuk yürüyüş yolu bulunuyor. Parkta maçların oynanması için biri çift potalı, antrenmanların yapılabilmesi için de 5 potalı olmak üzere 2 adet basketbol sahası yapıldı. Park içinde 87 araçlık otopark alanı ve 1 adet sokak kütüphanesi bulunuyor. Parkta çok sayıda satranç masası, ikili ve tekli banklar var.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, revize edilen parkı gezdi. Parkta yapılan satranç masasında şişe kapaklarıyla oyun oynayan çocukları fark eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocukların yanına giderek bir süre sohbet etti. Sohbet sonrası çocuklara satranç takımı hediye eden Başkan Fadıloğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi.

’’Değişen şartlara göre mutlak suretle düzenlemeler gerekiyor’’

Hizmete açılan parka ilişkin açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Yaklaşık 20 yıl önce Oyuncakistan Parkını yapan, ağaçlarını dikenlerden Allah razı olsun. Tabi günün değişen şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Bu bölge, nüfus yoğunluğu fazla olan bir bölgedir. Bu bölgedeki yoğunluktan dolayı Oyuncakistan Parkının olduğu noktada 87 araçlık otopark yaptık. Bunun yanı sıra 500 metre uzunluğunda kauçuk yürüme parkuru yaptık. Sağlıklı yaşama destek vermek adına bunu önemsiyoruz. Şuandaki yapmış olduğumuz parkların tamamında öncelikli olarak yürüme parkurlarını gündeme alıyoruz. Yine bunun yanı sıra gençlerimizin ve çocuklarımızın oynayabileceği bir adet standart basket sahası, bunun yanında da 5 potalı basket sahasını hizmete sunduk. Yine başlatmış olduğumuz bir çalışma ile bu tür parklarımızda mümkün olduğu kadar okuma alışkanlığını arttırmak adına sokak kütüphanesi yapıyoruz. Bu parkımızın içine de bir adet sokak kütüphanesi yaptık. Şuan içerisinde bulunduğumuz Oyuncakistan Parkı yaklaşık 23 bin metrekare alan üzerine kurulu. Bu alanın yüzde 50’sini yeşil alan olarak koruduk. Diğer yandan vatandaşlarımızın dinlenebileceği, oturabileceği mekanlar elde etmeye çalıştık. Yine burada basket sahasının yanında çocuklarımız, gelip oturup rahatlıkla satranç oynayabileceği özel satranç masaları yaptık. Tabi günün değişen şartlarına göre mutlak suretle düzenlemeler gerekiyor. Oyuncakistan Parkındaki yapmış olduğumuz düzenleme de bu çerçevede yapıldı. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız, huzur, sağlık içerisinde bu parkımızı kullansın. Vatandaşlarımız, sağlıklı yaşamı devam ettirmek adına da yürüyüş parkurunu da ihmal etmesin.”

Parkı kullanan çocuklar, çok nitelikli bir parka kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Parka yapılan 2 büyük basketbol sahasını çok beğendiklerini vurgulayan çocuklar, satranç masalarında da keyifli oyunlar oynadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri de revize edilen parkta çocuklarıyla birlikte huzurlu vakit geçirdiklerini ifade etti.