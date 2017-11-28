Öz İkizlerden Çalışma Hayatı ve Girişimcilik konferansı

Gör. Erol Mutugu tarafından organize edilen, Öz İkizler Künefe sahipleri Hasan, Hüseyin ve Zülfikar Durmaz kardeşler tarafından ‘Çalışma Hayatı ve Girişimcilik’ semineri verildi.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde, deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak hayat hikayelerinden örnekler sunan Durmaz kardeşler, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere çalışma hayatının gerçeklerini, zorluklarını, başarıyı nasıl elde ettiklerini, yaptıkları işten zevk aldıklarını aktaran Hasan Durmaz,“1986 yılında babamızın ikiz evlatlara sahip olduğunda ‘ikizler bereketiyle gelir’ diyerek açtığı 12 masalık küçük bir tatlıcı dükkanıyla başladık bu serüvene. Yaşımız 16-17 iken İstanbul’da garsonluk yaparak ayaklarımızın üstünde durmaya başladık. Birecik’te okula gitmeden önce dükkana uğrar öyle giderdik” diyerek, çalışma hayatına işçilik yaparak başladıklarını ifade etti.

"Sosyal medya kullanımı ile daha da büyüdük"

İlk girişimciliklerinin ise Gaziantep’te KOSGEB kredisi ile açtıkları künefe dükkanının İbrahimli şubesi olduğunu belirten Hüseyin Durmaz, ilk şubeyi açtıklarında kendileri de önlüklerini giyip tezgaha geçtiklerini söyledi. Hüseyin Durmaz, “Sosyal medyaya aktif olarak günde 10 saatten fazla vakit ayırıyoruz, yaptığımız ürünleri takipçilerimizle paylaşıyoruz. Müşterilerimize yaptığımız yeni ürünleri tanıtıyoruz ve indirimlerimizi bildiriyoruz. Son 3 yıldır aktif sosyal medya kullanımı ile daha da büyüdük. Çalışanlarımızla birlikte gece saat 3’lere kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. İşimizi bitirdiğimizde ise çalışanlarımızla birlikte aynı evde dinleniyoruz Onları kendimizden ayırmıyoruz, biz nasıl yaşıyorsak onlarında öyle yaşamasını istiyoruz. Değerimizi arttıran bize değer katan insanların bizim için önemini kelimelerle anlatmak az gelir. Yanımızda 10 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız var” şeklinde çalışanlarına övgü dolu ifadeler kullandılar.

Seminerin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Zülfikar Durmaz, okulda künefe pişirip öğrencilere ikram ederek, “Bizim gittiğimiz yerde kendimizi rahat hissetmemiz için tatlı kokusunu almamız gerek” diye konuştu.

Seminerdeki katkılarından dolayı Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Karahan Öz İkizler Künefe ailesine teşekkür etti.