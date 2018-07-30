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30 Temmuz 2018 15:25

Özdemir’den Hacı Adaylarına Yemek

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, 6 Ağustos tarihinde ‘Hac’ vazifesi için kutsal topraklara gidecek olan Arabanlı Hacı adaylarına yemek verdi.

Özdemir’den Hacı Adaylarına Yemek

30 Temmuz 2018 15:25


Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, 6 Ağustos tarihinde Gaziantep Havalimanından uçakla Cidde Havalimanına hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan ilçe merkezi ve kırsalındaki 9 kadın, 8 erkek olmak üzere toplam 17 Arabanlı hacı adayı ile Karapınar öğle yemeğinde bir araya geldi.


Araban Belediyesine ait Karapınar su Gözü Piknik Alanında düzenlenen programa Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Araban Müftüsü Hasan Kiraz, ilçe merkezindeki camilerin imam-hatipleri katıldı.




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