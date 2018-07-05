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05 Temmuz 2018 11:25

(Özel) 2 ayda 150 sevimli yavru doğdu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde 2 ayda 150 sevimli yavru doğdu.

(Özel) 2 ayda 150 sevimli yavru doğdu

05 Temmuz 2018 11:25


Gaziantep’te 300 türden 7 bin hayvanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde Mayıs ayından itibaren hayvanlar için doğum mevsimi başladı. Daha önce yüzde 70’lerde bulunan doğurganlık oranı son 2 ayda yüzde 90’lara ulaştı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayvanat bahçesinde hayvanların doğum mevsimi başladı. Özellikle, beyaz, kızıl, ala geyiklerden, kangurulardan, aslanlardan kaplanlara kadar tüm hayvanlarımızdan önemli sayılarda yavrular almaktayız. Bu da hayvanları ne kadar doğal ortamlarına uygun barınaklarda, dengeli olarak beslendiğini gösteriyor.Yaklaşık olarak Mayıs ayından itibaren 150’ye yakın yavrumuz oldu. Bunlar da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.


Öte yandan doğurganlığın arttığı hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hayvanat bahçesinden memnuniyetini dile getiren ziyaretçiler, hayvanat bahçesindeki tüm koşullardan memnun olduklarını dile getirirken tek şikayetlerinin hava olduğunu ifade etti.




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