Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 14:25

(Özel) ’Acı’dan para kazanıyorlar

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar ’acı’ ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

(Özel) ’Acı’dan para kazanıyorlar

13 Ağustos 2018 14:25


Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor. ’Acı’dan para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 45 kuruştan temizliyor.



Hem acılı hem meşakkatli


Toplanan ve örtülerin üzerine dökülen binlerce kilo biberi temizlemek için sabah ezanı ile mesaiye başlayan kadınlara kimi zaman eşleri ve çocukları da yardım ediyor. Sadece yemek ve çay molası vererek gün boyu biberleri ve çöpleri birbirinden ayıran aileler, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Uykusuz ya da bir kaç saat uyku ile günlerce biber temizleyen ailelerden bazıları oğlu, gelini ve torunları ile birlikte çalışarak, ciddi gelire kavuşuyor. Biber çöpü temizleyen Mehmet Beydili, gündüz Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte çalıştığını, geceleri ise eşi ile birlikte biber çöpü ayıkladığını söyledi. Akşam saat 19.00’da biber temizlemeye başladığını anlatan Beydili, "Gece saat 24.00’e kadar eşim ile birlikte yaklaşık 100 kilo biber temizliyoruz" diye konuştu. Biber sahibi Yusuf Korkmaz ise geçen yıldan kalan mahsulünü satamadığını belirterek, "Bu yıl da henüz fiyatlar beli değil. Ancak ürünü tarlada bırakacak durumda değiliz. Bu nedenle biberin çöpü bize yardımcı olan vatandaşlara kiloda 45.kuruş olarak, destek parası belirledik" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç