Özel Amerikan Hastanesi'ne yeni genel müdür

Türkiye'nin ilk özel hastanesi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi, tıbbi kadrosunun yanında idari kadrosunu da güçlendiriyor. Daha önce sağlık kuruluşlarında yöneticilik yapan Süleyman Çakır, Özel MMT Amerikan Hastanesi'nin yeni genel müdürü oldu.

Gaziantep'in önde gelen sağlık kuruluşlarının başında gelen Özel MMT Amerikan Hastanesi, yönetim kadrosunu güçlendiriyor. Özel MMT Amerikan Hastanesi, son olarak Genel Müdürlüğe Süleyman Çakır'ı getirdi. 2007'den bu yana sağlık kuruluşlarında yöneticilik yapan Çakır, Türkiye'nin ilk özel hastanesi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi'nin kadrosuna dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sağlık sektörünün içerisinde bulunduğu durum hakkında genel bir bilgi veren Çakır, “Türkiye‘de sağlık reformları 1980‘lerde başlayıp, günümüzde de hala devam eden dinamik bir süreçtir. Türkiye‘de 1987 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu yasası ile somut olarak ilk adımı atılan sağlık reformları, 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığın finansmanı tek elde toplanarak, özel sektörde dâhil olmak üzere tüm sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu‘ndan hizmet almaları modeline geçilmiştir. Özel hastaneler her ne kadar serbest piyasa ekonomisinde, tam rekabet şartlarında faaliyet gösteriyor gibi görünse de geniş bir bakış açısı ile bakıldığı zaman diğer sektörlerde ki oyunculardan farklı olarak kendi piyasa şartlarında birçok kısıt durumla karşı karşıya kalmaktadırlar” dedi.

Özel hastaneler ve sağlık turizmi

Genel Müdür Çakır, Sağlık Bakanlığı'nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çok yönlü denetimi içinde yürütmek zorunda olmaları, özel hastaneleri finansal açıdan zor durumda bıraktığını da söyledi. Çakır, “Sunulan sağlık hizmetlerinin büyük kısmının bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı hastalara veriliyor olması ve burada tamamen SGK'nın belirlediği fiyatlar üzerinden hizmet sunulması ve fark ücreti alınması yönünde yapılan sınırlamalar özel hastanelerin gelirlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebeple özel hastaneler gelirlerini artırabilmek için özel sağlık sigortalı hasta paylarını artırmaya çalışmakta. Bununla birlikte bankalar, büyük şirketler vb. kuruluşlarla da ikili anlaşmalar yaparak hasta profillerini bu yönde geliştirmektedir. Yine son yıllarda hızla gelişen sağlık turizmi de özel hastanelerin gelirlerini artırıcı yönde etki yapması muhtemel bir alandır. Bu hususta Sağlık Bakanlığından ilgili yetki belgesine sahip olmak gerekmekte olup, biz de MMT Amerikan Hastanesi olarak tüm şartları yerine getirilerek Sağlık turizmi yetki belgesi almış ve ilgili yasal izinler alınarak uluslararası temsilciliğimiz yurtdışında faaliyete başladık. Gaziantep ve Türkiye'nin tanıtımına da faydalı olacağı inancımız tamdır. Yukarıda sayılan tüm hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi için sadece çok iyi sağlık hizmeti vermesi yeterli olmamakla birlikte ayrıca çok iyi konaklama ve otelcilik hizmeti, yemek hizmeti, halkla ilişkiler hizmeti, servis-taşımacılık hizmetleri vb. hizmetleri de hastalarına sunmaları gerekmektedir. Tüm bu durumlar özel hastanelerin birçok ek maliyetle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

"Devletimize güvenimiz tamdır"

Özel hastanelerin devlet tarafından daha fazla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çakır, “Sağlık, toplum açısından en değerli hizmetler arasında yer aldığı için devletin sosyal devlet anlayışı gereğince özel hastaneleri daha çok desteklemesi, teşvikler sunması ve bürokratik işlemlerinde kolaylıklar sağlaması özel hastanelerin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu Hususta da devletimize olan güvenimiz tamdır" diye konuştu.

Süleyman çakır kimdir

Sağlık sektöründe 2007 yılından bu yana yöneticilik ve Müdürlük yapan Çakır, ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. Gaziantep Üniversitesinde Ekonomi Hukuku Üzerine Yüksek Lisans Yaptı. 2008 yılında City of London College Stratejik Hastane Yöneticiliği eğitimi aldı. 2011 yılında Mali Müşavirlik belgesini almaya hak kazandı. Birçok dernek, STK'ya da üye olan Çakır, çeşitli hastanelere de danışmanlık hizmeti verdi. Süleyman Çakır, 2018 yılında yönetim değişikliği ile adı MMT Amerikan Hastanesinde olan Gaziantep'in güzide sağlık kurumunda Genel Müdür olarak görev yapmaya başladı. Çakır, Evli ve 2 çocuk babasıdır.