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09 Ağustos 2018 09:40

(Özel) Bıçak bileme ustaları mesaiye başladı

Gaziantep’te bıçak bileme ustaları yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla gelen siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı.

(Özel) Bıçak bileme ustaları mesaiye başladı

09 Ağustos 2018 09:40


Gaziantep’te Kurban Bayramı nedeniyle çarşıda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için bıçak bileme ustalarının yolunu tutuyor. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de talebi karşılamaya çalışıyor. Kaliteli kurbanlık bıçak fiyatları 35 ile 50 TL arasında değişirken, bıçakların bilenmesi için ise 2,5 TL alınıyor.


Bıçak bileme ustası Ökkeş Bulutgöz yavaş yavaş mesaiye başladıklarını belirterek, “Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurban kesecek kasaplar, evde et kesecek olan vatandaşlar bıçaklarını bize getirip biletiyor. Bu sene geçen seneye göre daha sakin geçiyor. Vatandaşlar yeni bıçak almak yerine eski bıçaklarını bize getiriyor. Fiyatlarımız uygundur. Bıçakları 2,5 TL, satırları ise 5 TL’ye biletiyoruz” diye konuştu.




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