Özel Deva Hastanesinden ekip başarısı

“Gebeliğin 13. Haftasında Teşhis Konuldu”

Gaziantep’te Özel Deva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Uzman Dr. Cevdet Öksüzler tarafından takip edilen gebe hastada, hamileliğin 13. haftasında yapılan ultrason kontrolünde anne rahmindeki bebeğin bağırsaklarının vücut dışında geliştiğini saptandı.

Henüz anne karnındayken gastroşizis teşhisi konulan bebeğin tedavi planlaması, doğumdan yaklaşık 1 ay önce Kadın Doğum Uzmanı Dr. Cevdet Öksüzler, Çocuk Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Akgül’den oluşan ekip tarafından yapıldı.

Bebek doğmadan önce, bebeğin ameliyatı ve sonraki süreçte bakımı için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Gebeliğin 38. haftasında, annenin doğum sancılarının başlaması üzerine, Dr. Cevdet Öksüzler tarafından Özel Deva Hastanesinde sezaryen ile doğum gerçekleştirildi. Bebeğin doğum salonunda yapılan muayenesinde ince bağırsakların yarısının ve kalın bağırsakların hemen tamamının karın dışında olduğu görüldü.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebek, hayatının ilk günü içinde ameliyata alındı. Bebeğin gastroşizis onarımı ameliyatı Çocuk Cerrahisi Kliniği’nden Prof Dr. Haluk Ceylan tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Bu ameliyatta bebeğin bağırsakları dikkatli bir şekilde karın içine yerleştirilerek karındaki açık bölge kapatıldı. Ameliyat sonrasında hasta tekrar yenidoğan yoğun bakım sevisine alındı.

Burada Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Akgül tarafından gerçekleştirilen başarılı bir tedavi süreci neticesinde, bebek 1 hafta sonra ağızdan beslenmeye başlandı ve 8 gün sonra solunum cihazından ayrıldı. Bebek ameliyatı takip eden 17. günde, bağırsak fonksiyonları tamamen normale döndükten sonra, tam şifa ile yenidoğan yoğun bakım servisinden taburcu edildi.

“Erken Teşhis ve Cerrahi Tecrübe Önemli”

Prof. Dr. Haluk Ceylan gastroşizis hastalığı ile ilgili olarak erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekerek, “Bu hastalığa sahip olan bebeklerin teşhisinin daha anne karnındayken konması çok önemlidir. Böylelikle bebek, tedavinin yapılabileceği hastanede doğum yapılarak zaman kaybetmeden ameliyata alınabilir. Çocuk cerrahisi ve uygun yenidoğan yoğun bakım hizmetinin verilmediği bir hastanede doğan gastroşizisli bebeğin ameliyata alınacağı bir başka hastaneye sevk edilmesi süreci bebeğin yaşamı için büyük bir risktir. Bebeğin tedavisini gerçekleştirecek Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Cerrahisi ve Yenidoğan Yoğun Bakım ekibinin önceden hazırlığını yapmış olması operasyonun başarısını artıran çok önemli bir faktördür“ dedi.

“Yenidoğan Yoğun Bakım Koşullarının İyi Olması Tedavinin Başarısı İçin Şarttır”

Konu ile ilgili açıklama yapan Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlu hekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Akgül, “Daha önce de yemek borusu olmayan, makat deliği olmayan, bağırsakları çürüyen, bağırsakları akciğerlerin içinde doğan, omurilik soğanı dışarıda doğan birçok riskli ameliyatı yapıp ünitemizden şifa ile taburcu etmiştik. Bu hastaların ameliyatı kadar ameliyat sonrası takip ve tedavilerinin yapıldığı Yenidoğan Yoğun Bakım koşullarının iyi olması tedavinin başarısı için şarttır. Ameliyatla karın içine yerleştirilen organları, orada kendilerine yer edinme çabası nedeniyle diğer organları zora sokabilirler. Bu tür hastalar yenidoğan ve yenidoğan cerrahisinin en riskli ameliyat grubu hastalarıdır. Bu vakalarda bebeğe hızlı ve doğru müdahale çok önemlidir, aksi halde ölümle sonuçlanma ihtimali yüksektir. Nadir görülen ve genellikle özel hastanelerde pek ameliyatı yapılmayan, üniversite hastanelerine sevk edilen vakalar olduğundan ve ameliyatını yapıp 17 gün gibi kısa bir sürede şifa ile taburcu edildiği için çocuk cerrahisi ve yenidoğan yoğun bakım ünitemizin bir başarısı olarak kabul edilebilir.

Sevgili Gaziantepli ve çevre illerdeki vatandaşlarımız böyle vakalarla doğan bebeklerin hastanemizde başarıyla ameliyat ve tedavi edildiklerini bilip, bebeklerini gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirler.“ diye konuştu.