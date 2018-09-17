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(Özel) Engelleri yetenekleriyle aştılar

Gaziantep’te yaşayan ve doğuştan görme engelli olan Göktuğ Arin ile Bayram Şivka engellerini yetenekleriyle aşarak, Güzel Sanatlar Lisesine başladı.

Gaziantep'te yaşayan ve doğuştan görme engelli olan Göktuğ Arin ile Bayram Şivka engellerini yetenekleriyle aşarak, Güzel Sanatlar Lisesine başladı. Doğuştan gelen görme engelli gençlerden biri org çalarken diğeri ise darbukasını adeta konuşturuyor.


Gaziantep GAP Görme Engelliler Okulunda 8 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan Göktuğ Arin ile Bayram Şivka, doğuştan görme engelli olmalarına rağmen hayata dört elle sarıldı. Neşeleri, heyecanları, yüksek iletişim becerileri ile dikkat çeken genç yetenekler aileleri, akrabaları, komşuları, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından parmakla gösterilir oldu. Girdikleri yetenek sınavında büyük başarı göstererek Gaziantep'te ve Türkiye'de kazanılması zor okullarından birisi olan Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesini kazanan genç yetenekler, bugün ders zilinin çalmasıyla yeni bir hayata merhaba dedi.



"Herkesin başaramayacağı bir şeyi başardım"


Okul hayatı devam edecek olan genç yeteneklerden Göktuğ Arin, "Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesini kazandığım için çok mutluyum. Zor şartlara rağmen herkesin başaramayacağı bir şeyi başardım. Güzel Sanatları kazandığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu süreçte beni destekleyen, arkamda duran aileme, hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu destekleri ve güvenleri boşa çıkarmayarak ileride konservatuvar okuyup müzik öğretmeni olmak istiyorum" dedi.



"Küçüklüğümden beri org çalıyorum"


Bayram Şivka ise "Küçüklüğümden beri org çalıyorum. GAP Görme Engelliler Okulunda da sürekli çalmaya, kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu sayede Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmeye hak kazandım. Bu lisedeki en büyük hedefim orada kendimi geliştirmek daha iyi bir duruma gelmek ve ileride en üst seviyelere çıkmak istiyorum. Bu süreçte arkamda duran aileme, arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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