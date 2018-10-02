(Özel) Eski futbolcu, kıraathanesini kariyer müzesi yaptı

Gaziantep'te yaşayan eski futbolcu Ömer Varlık, kendisine ait kıraathaneyi futbol oynadığı dönemlerde formasını giydiği takımların renkleriyle olan fotoğraflarıyla donatarak bir kariyer müzesi yaptı.

Gaziantepli eski futbolcu Ömer Varlık, 1957'den 1985 yılına kadar futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflarını kıraathanesinin duvarlarına asarak, mekanı bir kariyer müzesi olarak halka açtı. Ömer Varlık'ın futbol oynadığı dönemde forma giydiği takımlarla çekilmiş olan fotoğraflarının yer aldığı kıraathanede, birlikte forma giydiği Talat Özkarslı, Celal Doğan ve Ahmet Uzer gibi Gaziantep'in tanınmış isimlerinin de gençlik fotoğrafları bulunuyor.

"Futbol oynadığım dönemle ilgili fotoğraflarımı bularak kariyer müzemi yaptım"

28 yıllık futbol hayatına ait önemli anların fotoğraflarından kendi kariyer müzesini yaptığını belirten Varlık, "Ben 1985 yılında futbolu bırakıp emekli olduktan sonra boş gezmemek için bir yerim olsun diye kıraathane açtım. Burayı açtıktan sonra da sporla çok ilgili olduğum için futbol oynadığım dönemle ilgili bütün fotoğraflarımı buldum. Sadece kendi fotoğraflarım olunca bana tatlı gelmedi. Kendimle beraber şehrin bilinen ve tanınan isimlerinin de fotoğraflarını buldum. Eski takım arkadaşlarımdan da fotoğraflarını istedim ve kıraathanemin duvarlarına monte ettim ve ortaya böyle güzel bir şey çıktı" dedi.

"Buraya eskiden futbolcu olan babasını, dedesini görmeye gelenler bile var"

Dışarıdan bir müze gibi görünen kıraathanesinde kendisi dışında pek çok kişinin daha fotoğraflarının bulunduğunu söyleyen Varlık, "Bazen burada fotoğrafı olan kişilerin çocukları, torunları yani buraya babasını, dedesini görmeyen kişiler de gelip onların gençlik hallerini görebiliyor. Çünkü çok eski fotoğraflar da var burada" diye konuştu.