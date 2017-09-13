Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 10:06

(Özel haber) Anadolu kadınının biber salçası mesaisi

Gaziantep’in meşhur biber salçası, kadınların ellerinden geçerek üretiliyor.

(Özel haber) Anadolu kadınının biber salçası mesaisi

13 Eylül 2017 10:06


Yaz sonuna doğru toplanan biberleri çöplerinden ayıklayan ve birbirinden meşakkatli işlemlerle salça yapan kadınlar, içlerindeki çekirdekleri temizledikleri biberleri yıkayıp doğruyor. Doğrama işleminin ardından çekilen biberler, salça haline dönüştükten sonra 2-3 güneşte bekletiliyor. İşlemlerin ardından meşhur Gaziantep biber salçası halini alıyor.


Biber salçası işletmesi sahibi Emine Alıcı, “Kadınlar getirdikleri ya da buradan satın aldıkları biberleri salça yapmamızı istiyorlar. Biz de bunları ücret karşılığı biber salçası yapıp onlara veriyoruz. Burada temizleme ve salça haline getirme işleminden alınan ücret ise biberin temizlenmesinden alınan ücret kilogram başına 1 TL iken, kurutularak hazır hale gelen salçanın kilogram fiyatı ise 30 TL’den alıcı buluyor” dedi.



Biber salçası işlemi


Salçanın yapım aşaması hakkında bilgi veren Alıcı, “Gelen biberler işçiler tarafından köklerinden ve çöplerinden arındırılıyor. Daha sonra su dolu tanklarda yıkanan biberler makineye atılarak öğütülüyor. Salça haline gelen biberler 2-3 gün kurutularak hazır haline geliyor. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’den sipariş alıyoruz” diye konuştu.


Biberleri el emeği ile ayıklayıp temizleyen kadınlar ise her sene bu dönemde buraya gelip çalıştıklarını, aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını, mevsimlik işçi olduklarını ve günlük 10 saat çalıştıklarını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç