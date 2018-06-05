(özel haber) Ayakkabıyı yakıyor siparişleri kapıyor

Bu teknikle ayakkabıların sıfır ayarına döndüğünü belirten Özcan, bir çok şehirden sipariş aldığını söyledi.

Gaziantepli ayakkabı tamircisi ve boya ustası Erdal Özcan, 20 yıl önce açtığı iş yerinde Türkiye’nin farklı illerinden gönderilen ayakkabıları, kendi geliştirdiği yöntemle boyuyor. Ayakkabıları yaklaşık 50 dereceye ulaşan ateşle yakarak boyayan Özcan, önce ayakkabıların üzerine kendi geliştirdiği bir madde sürüyor. Maddeyi çakmakla tutuşturan Özcan, daha önceden kalan boya kalıntılarını tamamen yakarak orijinal rengine dönüştürdüğü ayakkabıdaki kırışıklıkları düzelttiğini belirtti.

"50 derecede ayakkabı boyuyorum”

Ramazan ayında oruçluyken ayakkabıları yakarak boyadığı için ateşin etkisiyle sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığını belirten Özcan, "Ramazanda 50 dereceye yakın bir sıcakta çalışıyorum. Oruçluyken ayakkabıları yakarak boyamak zor oluyor ama bu benim ekmek param işimi yapmak zorundayım. Ben bu mesleği yaklaşık 20 seneden beri yapıyorum. Memurlar ayakkabıların temizliğine önem veriyor. Ben de daha iyi bir fikir geliştirerek, ayakkabıları Yakarak, ayakkabıların ömrü uzatıyorum. Bu sayede ayakkabıdaki kırışmalar gidiyor. Ve ayakkabı yepyeni duruyor. Ayakkabının yüzeyine herhangi bir zararı da yok " dedi.

“Birçok ilden talep alıyorum”

Geliştirdiği teknikle birçok ilden sipariş aldığını belirten Özcan, “Ayakkabısını boyadığım bazı memurların tayini başka şehirlere çıktı. Ancak hala bana ayakkabılarını gönderiyorlar. Çünkü normal boya ayakkabıyı yıpratıyor. Benim yaptığım teknik ise ayakkabıları hem yeniliyor hem de ömrünü uzatıyor. Daha önce yapanlar bunu bildiği için bana ayakkabılarını göndermeye devam ediyorlar” diye konuştu.