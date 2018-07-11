(Özel Haber) Boğulmalara karşı gerçeği aratmayan tatbikat

Hava sıcaklığını mevsim normalleri üzerine çıktığı Gaziantep’te, boğulma vakalarına karşı hazır olmak için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri bir tatbikat gerçekleştirdi. Anons sesinin duyulmasıyla beraber hemen araçlara koşan arama kurtarma ekipleri, burç göletin de senaryo gereği boğulan genci çıkarmaya gitti. Çok kısa sürede dalgıç kıyafetlerini giyerek, botla gencin kaybolduğu suya atlayan balık adamlar, genci kısa sürede sudan çıkardı. Bir diğer kurtarma tatbikatı ise suda çırpınan genci kurtaramaya giden arama kurtarma ekipleri can yeleği atarak genci boğulmaktan kurtardı.

"Kontrolsüz sularda yüzmeyin"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, vatandaşları kontrolsüz sulara karşı uyararak, "Gaziantep sıcak bir iklimi olan ilimizdir. Tabi etrafımızda gölet barajlar var, bunlara vatandaşlarımızın yaz aylarında uğrak yerleri haline geliyor. Fakat buralar kontrolsüz sulardır. Bu suların özelliğini bilmeyenler, yüzme bilmeyenler lütfen buralarda yüzmesin. Tabi ekiplerimiz bölgenin en donanımlı ekipmanlarına sahip ancak biz buna gerek kalmasını istemiyoruz. Yaz aylarında özellikle vatandaşlarımızdan kontrolsüz sulardan uzak durmasını istiyoruz. Biz zamanla yarışıyoruz ancak arama kurtarma ekiplerimize ancak ihbar geldiğinde olay yerine ulaşabiliyor. İtfaiye hazır ama önce tedbir diyoruz” diye konuştu.